Вучич проинформировал о поставках российского комплекса РЭБ и китайских ЗРК

Президент Сербии не стал скрывать получение комплекса РЭБ "Репеллент" из РФ и поставки ЗРК FK-3 из Китая

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Сербии Александр Вучич, сообщил, что армия страны теперь обладает новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы "Репеллент", поставленным из России. Кроме того, он подтвердил, что поставки зенитно-ракетных комплексов FK-3 от Китая будут продолжаться. Чтобы продемонстрировать возможности этих новых оружейных систем, планируется организовать показ в феврале в городе Ниш, сообщает РИА Новости.

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"Комплекс РЭБ "Репеллент" уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно", — пояснил президент Сербии.

Политик также отметил важность ускоренного развития и расширения производства оборонной промышленности Сербии, а также необходимость увеличения численности военного персонала для обслуживания новейших систем. Он признал, что обеспечение армии Сербии российским и китайским вооружением является сложной задачей. Но зенитными ракетными комплексами FK-3 китайского производства уже были укомплектованы три батареи противовоздушной обороны. Президент также выразил намерение купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400, однако пока это нереально.