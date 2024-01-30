Вучич проинформировал о поставках российского комплекса РЭБ и китайских ЗРК

Глава Сербии Александр Вучич, сообщил, что армия страны теперь обладает новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы "Репеллент", поставленным из России. Кроме того, он подтвердил, что поставки зенитно-ракетных комплексов FK-3 от Китая будут продолжаться. Чтобы продемонстрировать возможности этих новых оружейных систем, планируется организовать показ в феврале в городе Ниш, сообщает РИА Новости.
"Комплекс РЭБ "Репеллент" уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно", — пояснил президент Сербии.
Политик также отметил важность ускоренного развития и расширения производства оборонной промышленности Сербии, а также необходимость увеличения численности военного персонала для обслуживания новейших систем. Он признал, что обеспечение армии Сербии российским и китайским вооружением является сложной задачей. Но зенитными ракетными комплексами FK-3 китайского производства уже были укомплектованы три батареи противовоздушной обороны. Президент также выразил намерение купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400, однако пока это нереально.
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