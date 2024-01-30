Премьер Венгрии Орбан согласится на финансирование Украины при одном условии

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подчеркнул в интервью изданию Point, что он поддержит решение о финансировании Незалежной, только если эта сумма будет утверждаться ежегодно и единогласно с остальными странами Европейского Союза.
"Венгрия готова принять решение вместе с другими странами только при одном условии, что каждый год мы будем принимать решение о том, должны ли мы продолжать направлять эти деньги", — заявил Орбан.
Он добавил, что Будапешт не согласен с необходимостью выделить для Киева 50 миллиардов евро, посчитав эту сумму огромной, и не согласился на изменение бюджета. Премьер-министр подчеркнул, что до тех пор, пока украинские власти не предоставят отчет о предыдущих расходах, нет смысла выделять новые средства. Орбан рассматривает такое предложение как компромисс и выразил готовность одобрить его на саммите Европейского Союза, который состоится 1 февраля.
В настоящее время Будапешт блокирует большинство решений ЕС, связанных с Украиной.
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