Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров: западные "доноры" Киева осознали срыв "проекта Украина"
Специалист Труцуненко посоветовала студентам создать себе расписание для возвращения в ритм после каникул
Пять асан помогут развить плечевой пояс и убрать напряжение
Поддержание оптимального веса собаки: рекомендации и предостережения
Лобио из красной фасоли: сытная закуска или прекрасный самостоятельный ужин
Первый детеныш родился в Парке альпак на "Роза Хутор"
В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries за 9 миллиардов рублей
Лавров назвал абсурдными обвинения в намерении России напасть на Прибалтику
Томские бойцы, принимающие участие в СВО, записали видеообращение в президенту России
Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации в зоне СВО

Focus: Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации на фронте

1:02
Политика

Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ARD выглядел подавленным, что продемонстрировал его отчаяние из-за тяжелой ситуации в зоне спецоперации, сообщил обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт.

Focus: Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации на фронте
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Он отметил, что политик больше не производил впечатление уверенного военного лидера, а скорее человека, который пытается создать видимость готовности к борьбе. Журналист признал, что у президента Незалежной имеются все основания для паники: военные и финансовые вливания со стороны Запада сокращаются, а европейский ОПК не способен обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами, из-за чего украинская армия сокращает количество операций. Обозреватель выразил мнение, что глава киевского режима должен инициировать процесс переговоров, пока не стало слишком поздно.

То, что помощи больше не будет, стало понятно уже всем. США, на которые так рассчитывал Зеленский, настолько погрязли в своих внутренних дрязгах в преддверии выборов, что про Украину там уже никто особо не вспоминает.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин Истребителю F-16 50 лет: как Falcon превратился из неудачника в основную машину НАТО Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Последние материалы
Focus: Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации на фронте
Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс: зеленый чай, цитрусы и не только
В Театре на Трубной в феврале пройдет спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное"
Учёные доказали возможность заразиться болезнью Альцгеймера
Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО
Психолог рассказала о возможных причинах аденомы простаты
Nutrients: ограничение определённых видов углеводов облегчает симптомы СРК
Экс-агент ЦРУ: ракеты России могут ударить по каждой военной базе ВСУ
Набиуллина: за льготную ипотеку платят непричастные налогоплательщики
Опровергнуто наблюдение распада ложного вакуума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников