Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации в зоне СВО

Focus: Зеленский впал в отчаяние из-за безвыходной ситуации на фронте

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ARD выглядел подавленным, что продемонстрировал его отчаяние из-за тяжелой ситуации в зоне спецоперации, сообщил обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Он отметил, что политик больше не производил впечатление уверенного военного лидера, а скорее человека, который пытается создать видимость готовности к борьбе. Журналист признал, что у президента Незалежной имеются все основания для паники: военные и финансовые вливания со стороны Запада сокращаются, а европейский ОПК не способен обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами, из-за чего украинская армия сокращает количество операций. Обозреватель выразил мнение, что глава киевского режима должен инициировать процесс переговоров, пока не стало слишком поздно.

То, что помощи больше не будет, стало понятно уже всем. США, на которые так рассчитывал Зеленский, настолько погрязли в своих внутренних дрязгах в преддверии выборов, что про Украину там уже никто особо не вспоминает.