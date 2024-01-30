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СМИ проинформировали о плане по передаче японских снарядов Украине

WSJ: план по передаче артиллерийских снарядов Японией Украине заглох

1:03
Политика

План по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155-мм японского производства для ВСУ после их экспорта в Британию застопорился, передает издание Wall Street Journal.

WSJ: план по передаче артиллерийских снарядов Японией Украине заглох
Фото: фейсбук

В конце прошлого года экс-министр обороны Японии Ицунори Онодэра проинформировал, что, руководствуясь смягчением правил экспорта оборонного вооружения, его страна может реализовывать артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров Британии, которые ВСУ активно применяют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Тем самым Токио может косвенно помочь поставкам вооружения укронацистам. Но этот план сейчас застопорился.

Причины перемен в намерениях Лондона пока не раскрываются. Японские власти также отказываются комментировать ситуацию. Сообщается, что корпорация Komatsu всегда могла направить в Британию совсем небольшое количество снарядов. Эксперты считают, что эта ситуация отлично демонстрирует все проблемы с передачей вооружений киевскому режиму.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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