Житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

Гражданин Армении устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

В то время, когда весь мир праздновал 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, в Ереване осквернили памятник детям блокадного города, передаёт Telegram-канал Readovka.

Фото: victory.rusarchives.ru by Sergey Strunnikov is licensed under This work is in the public domain in Russia

По предварительным данным, над памятником решил надругаться житель Еревана. Он произнес чудовищный спич и раскидал венки, установленные к годовщине прорыва блокады. Свои действия вандал снимал на видео и позже разместил кадры в соцсетях. Свой поступок Самвел Ширинян адресовал главе МИД РФ Марии Захаровой. Он потребовал чтобы та предоставила исторические документы, свидетельствующие о блокаде Ленинграда.

Ранее Мария Захарова затронула тему этнических чисток на территории Карабаха. Она предложила предоставить ей ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, которые бы доказывали, что подобные чистки действительно проводились.

Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.