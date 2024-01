Житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

Your browser does not support the audio element.

В то время, когда весь мир праздновал 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, в Ереване осквернили памятник детям блокадного города, передаёт Telegram-канал Readovka.

Фото: victory.rusarchives.ru by Sergey Strunnikov is licensed under This work is in the public domain in Russia