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Блинкен высказался о заметных последствиях приостановки помощи Украине от США

Блинкен признал, что власти США заметили последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя

1:14
Политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен обеспокоился отсутствием военной поддержки ВСУ и подчеркнул, что это может негативно отразиться на ситуации на поле боя. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передаёт РИА Новости.

Блинкен признал, что власти США заметили последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Киеву, и мы наблюдаем свидетельства того, что это значит на поле боя", — высказался Блинкен.

Он посетовал на то, что все "достижения” Незалежной окажутся бессмысленными без дальнейших финансовых выплат. Чиновник предупредил, что отказ в поддержке станет сигналом для врагов Соединённых Штатов, говоря о недостаточной ответственности в отношении защиты свободы и демократии. Затем он обратился к Конгрессу с призывом одобрить запрос президента на выделение многомиллиардной помощи ВСУ. Однако в Белом доме требуют от Байдена в первую очередь заняться проблемой наплыва беженцев, а уже потом проблемами киевского режима.

До этого официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что у Вашингтона нет источников средств для оказания помощи Украине, если будет отсутствовать решение Конгресса США о выделении дополнительных денег из бюджета.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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