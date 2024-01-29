Европа признала мощный козырь в руках России

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В Европе заявили об "опасной зависимости" от удобрений из РФ

1:10
Политика

Несмотря на огромное количество антироссийских санкций, без продукции из нашей страны Запад обходиться не может при всем желании. До сих пор Старый Свет закупает российские удобрения. Ситуация тревожит местных производителей, которые признают "опасную зависимость" от удобрений из РФ, передаёт РИА Новости.

В Европе заявили об "опасной зависимости" от удобрений из РФ
Фото: Openverse by eutrophication&hypoxia is licensed under CC BY 2.0

По итогам 2022 года наша страна экспортировала в ЕС в 5 раз больше удобрений, рост фиксировался и в 2023 году. В период с января по сентябрь продали 1,8 млн тонн азотных добавок, что на 7,6% больше, чем годом ранее. При этом производство удобрений в европейских странах становится все более дорогим из-за роста цен на энергоносители. В 2022 году из-за роста цен на газ до 70% сократили свою мощность азотные производства Венгрии, Польши, Великобритании, Франции и Литвы. В Евросоюзе опасаются, что Москва сможет использовать удобрения в качестве оружия и пытаются нарастить производство. В ЕС в настоящий момент заняты поисками решения проблемы.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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