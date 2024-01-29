Не Россия: Зеленский назвал виновника начала СВО

Зеленский заявил о вине Запада в начале СВО на Украине

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ADR заявил, что Запад виновен в начале российской спецоперации.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Слабая реакция Запада на присоединение Крыма к России в 2014 году позволила Москве начать спецоперацию в 2022 году", — высказался политик.

Он обвинил в плохой военной поддержке Германию и другие страны. Глава киевского режима подчеркнул, что разочарован тем, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus. Он предупредил, что отсутствие поддержки Киева со стороны Запада может спровоцировать раскол между США и Европой.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что начав спецоперацию, Россия намеревалась защитить свои интересы. Ключевой целью СВО является прекращение обстрелов Донбасса Киевом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на ВЭФ в Давосе признал, что на фронте ситуация очень сложная для ВСУ. По его словам, РФ — серьезный противник в военном конфликте.