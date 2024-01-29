Не Россия: Зеленский назвал виновника начала СВО

Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ADR заявил, что Запад виновен в начале российской спецоперации.
"Слабая реакция Запада на присоединение Крыма к России в 2014 году позволила Москве начать спецоперацию в 2022 году", — высказался политик.
Он обвинил в плохой военной поддержке Германию и другие страны. Глава киевского режима подчеркнул, что разочарован тем, что в ФРГ ему отказали в поставке крылатых ракет Taurus. Он предупредил, что отсутствие поддержки Киева со стороны Запада может спровоцировать раскол между США и Европой.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что начав спецоперацию, Россия намеревалась защитить свои интересы. Ключевой целью СВО является прекращение обстрелов Донбасса Киевом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на ВЭФ в Давосе признал, что на фронте ситуация очень сложная для ВСУ. По его словам, РФ — серьезный противник в военном конфликте.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.