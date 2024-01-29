Израиль атаковал центр иранских советников на окраине Дамаска: есть жертвы

Tasnim: Израиль ударил по центру иранских советников в Дамаске

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Иранское агентство Tasnim проинформировало, что Тель-Авив нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска, передаёт ТАСС.

Фото: Wikimedia Commons

"Сионистский режим нанес удар по иранскому консультативному центру в районе Сиддха Зайнаб. Несколько человек были убиты и ранены", — содержится в сообщении.

По информации источника, при ударе погибли два мирных жителя. Кроме того, уничтожены несколько жилых домов. Не уточняется, есть ли жертвы среди иранских советников.

Местная радиостанция Sham FM проинформировала о взрывах на окраине столицы, добавив, что средства ПВО Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О деталях авианалета информация отсутствует.