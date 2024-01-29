Израиль атаковал центр иранских советников на окраине Дамаска: есть жертвы

Иранское агентство Tasnim проинформировало, что Тель-Авив нанес удар по центру иранских советников в пригороде Дамаска, передаёт ТАСС.
"Сионистский режим нанес удар по иранскому консультативному центру в районе Сиддха Зайнаб. Несколько человек были убиты и ранены", — содержится в сообщении.
По информации источника, при ударе погибли два мирных жителя. Кроме того, уничтожены несколько жилых домов. Не уточняется, есть ли жертвы среди иранских советников.
Местная радиостанция Sham FM проинформировала о взрывах на окраине столицы, добавив, что средства ПВО Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О деталях авианалета информация отсутствует.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.