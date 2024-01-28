Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 способов укладывать челку, пока она отрастает
ТОП-8 ошибок, которые испортят любой ремонт
Турция может потерять европейских туристов из-за экологической повестки ЕС
Терапевт Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья
Обновление информации по Табаевке на Купянском направлении
В ГИБДД назвали три ситуации, когда водитель может не останавливаться по требованию ДПС
Нежнейшее печенье, который наполнит ароматом дом
Мучнистая роса поражает листву тыквенных растений
Белый дом рассматривает замедление поставок оружия Израилю в связи с операцией в секторе Газа
Песков признал, что русофобия на Западе продлится десятилетия

Песков: русофобия на Западе будет длиться десятилетия, но здравый смысл возобладает

1:18
Политика

Западное общество около десяти лет подвергается навязыванию русофобии, но в результате еще через "несколько десятилетий" — она затухнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Он выразил надежду, что здравый смысл постепенно возобладает.

Песков: русофобия на Западе будет длиться десятилетия, но здравый смысл возобладает
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

До этого глава РФ Владимир Путин заявил, что в некоторые европейские государства русофобию продвигают как государственную политику. Он напомнил о положении в Прибалтике, где сейчас десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергая травле.

В основе западной русофобии лежит неприятие России как иной, самостоятельной по сравнению с Западом, цивилизации. Особенно агрессивной стала русофобская риторика после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и введения западных санкций. Президент США Барак Обама горделиво заявил о том, что экономика России разорвана санкциями в клочья. А сенатор-республиканец Джон Маккейн, один из виднейших русофобов, назвал Россию "бензоколонкой, притворяющейся страной". Но, несмотря на это, в 2022 году наше государство выдержало тяжелейшие западные санкции.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Стало известно, как быстро поднять в дачном доме температуру до комфортной
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Последние материалы
5 способов укладывать челку, пока она отрастает
ТОП-8 ошибок, которые испортят любой ремонт
Турция может потерять европейских туристов из-за экологической повестки ЕС
Терапевт Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья
Обновление информации по Табаевке на Купянском направлении
В ГИБДД назвали три ситуации, когда водитель может не останавливаться по требованию ДПС
Песков: русофобия на Западе будет длиться десятилетия, но здравый смысл возобладает
Нежнейшее печенье, который наполнит ароматом дом
Мучнистая роса поражает листву тыквенных растений
Белый дом рассматривает замедление поставок оружия Израилю в связи с операцией в секторе Газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников