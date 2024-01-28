Песков признал, что русофобия на Западе продлится десятилетия

Песков: русофобия на Западе будет длиться десятилетия, но здравый смысл возобладает

1:18 Your browser does not support the audio element. Политика

Западное общество около десяти лет подвергается навязыванию русофобии, но в результате еще через "несколько десятилетий" — она затухнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Он выразил надежду, что здравый смысл постепенно возобладает.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

До этого глава РФ Владимир Путин заявил, что в некоторые европейские государства русофобию продвигают как государственную политику. Он напомнил о положении в Прибалтике, где сейчас десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергая травле.

В основе западной русофобии лежит неприятие России как иной, самостоятельной по сравнению с Западом, цивилизации. Особенно агрессивной стала русофобская риторика после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и введения западных санкций. Президент США Барак Обама горделиво заявил о том, что экономика России разорвана санкциями в клочья. А сенатор-республиканец Джон Маккейн, один из виднейших русофобов, назвал Россию "бензоколонкой, притворяющейся страной". Но, несмотря на это, в 2022 году наше государство выдержало тяжелейшие западные санкции.