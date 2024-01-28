Западное общество около десяти лет подвергается навязыванию русофобии, но в результате еще через "несколько десятилетий" — она затухнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Он выразил надежду, что здравый смысл постепенно возобладает.
До этого глава РФ Владимир Путин заявил, что в некоторые европейские государства русофобию продвигают как государственную политику. Он напомнил о положении в Прибалтике, где сейчас десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергая травле.
В основе западной русофобии лежит неприятие России как иной, самостоятельной по сравнению с Западом, цивилизации. Особенно агрессивной стала русофобская риторика после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и введения западных санкций. Президент США Барак Обама горделиво заявил о том, что экономика России разорвана санкциями в клочья. А сенатор-республиканец Джон Маккейн, один из виднейших русофобов, назвал Россию "бензоколонкой, притворяющейся страной". Но, несмотря на это, в 2022 году наше государство выдержало тяжелейшие западные санкции.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.