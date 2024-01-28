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Американский журналист Такер Карлсон спровоцировал скандал в Канаде

В Канаде журналист Такер Карлсон из США спровоцировал скандал

0:46
Политика

На встрече со зрителями в Канаде известный американский журналист Такер Карлсон сделал ряд неожиданных заявлений, которые вызвали возмущение местных властей, сообщает Первый канал.

В Канаде журналист Такер Карлсон из США спровоцировал скандал
Фото: https://img.theepochtimes.com/

В своем выступлении журналист рассказал о практиках "цивилизованного" Запада по поддержке употребления запрещенных веществ среди детей. Он указал на советы психотерапевтов с научной степенью о том, что наркотики могут быть полезны для развития детей, и попытки взрослых убедить мальчиков, что они девочки.

Телеведущий выразил уверенность в том, что за всеми этими манипуляциями стоят люди, которые на самом деле стремятся к исчезновению человечества. Критика политики Канады в его высказываниях вызвала настоящий скандал в обществе.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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