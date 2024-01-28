На встрече со зрителями в Канаде известный американский журналист Такер Карлсон сделал ряд неожиданных заявлений, которые вызвали возмущение местных властей, сообщает Первый канал.
В своем выступлении журналист рассказал о практиках "цивилизованного" Запада по поддержке употребления запрещенных веществ среди детей. Он указал на советы психотерапевтов с научной степенью о том, что наркотики могут быть полезны для развития детей, и попытки взрослых убедить мальчиков, что они девочки.
Телеведущий выразил уверенность в том, что за всеми этими манипуляциями стоят люди, которые на самом деле стремятся к исчезновению человечества. Критика политики Канады в его высказываниях вызвала настоящий скандал в обществе.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.