Ситуация на южной американской границе может стать оружием массового поражения для страны, заявил экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", — высказался он.
Политик убеждён, что Байден не решает проблему. Миллиарды долларов отправляются киевскому режиму, а вторжение нелегалов в Техасе Белый дом остановить не может. Он считает, что в будущем положение может "стать еще хуже". В связи с этим Трамп предупредил, что американцев может ожидать настоящая катастрофа.
До этого губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с властями США из-за нелегалов. На фоне этого американский миллиардер Илон Маск заявил, что американским пограничникам поручили содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.
В целом Белый дом много раз обвиняли в миграционном кризисе, захватившем страну после того, как Верховный суд США приказал демонтировать стену с колючей проволокой на границе с Мексикой.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.