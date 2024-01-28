Дональд Трамп сообщил о смерти США

Трамп: США умирают из-за некомпетентности Байдена

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Ситуация на южной американской границе может стать оружием массового поражения для страны, заявил экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", — высказался он.

Политик убеждён, что Байден не решает проблему. Миллиарды долларов отправляются киевскому режиму, а вторжение нелегалов в Техасе Белый дом остановить не может. Он считает, что в будущем положение может "стать еще хуже". В связи с этим Трамп предупредил, что американцев может ожидать настоящая катастрофа.

До этого губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с властями США из-за нелегалов. На фоне этого американский миллиардер Илон Маск заявил, что американским пограничникам поручили содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

В целом Белый дом много раз обвиняли в миграционном кризисе, захватившем страну после того, как Верховный суд США приказал демонтировать стену с колючей проволокой на границе с Мексикой.