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Депутат Чепа: планы США меняются из-за провального контрнаступления ВСУ

1:26
Политика

Белый дом занят формированием новой стратегии гарантий безопасности для Незалежной из-за неудавшегося контрнаступления украинской армии, сообщил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в интервью журналистам издания "Лента.ру".

Депутат Чепа: планы США меняются из-за провального контрнаступления ВСУ
Фото: twitter.com by The White House

Он добавил, что Вашингтон пытается сохранить свою позицию и выгоду от сложившейся ситуации. Пока Байден обещает весной представить гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет. Отмечается, что новая стратегия будет кардинально отличаться от планов на прошлый год, когда Запад рассчитывал на успешное контрнаступление. Чепа заметил, что пока неясно, что именно США обещают своему вассалу.

"Они осознают, что им надо, с одной стороны, что-то делать с Незалежной. С другой стороны, им хочется сохранить свое лицо и найти выгоды для себя из сложившегося положения. Поэтому они и разрабатывают какие-то новые стратегии", — высказался депутат.

Издание The Washington Post сообщило, администрация Байдена желает, чтобы ВСУ сосредоточились на тактике ведении огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые будут поставлены в течение следующих нескольких месяцев. В Белом доме уверены, что соглашение о долгосрочной поддержке обеспечит поддержку киевского режима в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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