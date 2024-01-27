Депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в соцсети "Х"* возмутился тем, что ЕC демонстрирует двойные стандарты, оказывая давление на Венгрию, но при этом не замечая тех же проблем в Незалежной, передаёт РИА Новости.
"ЕС превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах", — заявил парламентарий.
Он напомнил, что Европейский суд аудиторов зафиксировал крайнюю коррумпированность Украины, но в ЕС это проигнорировали.
До этого депутат ГД РФ Ольга Ковитиди подчеркивала, что коррупционные схемы на Украине при Зеленском "расцвели махровым цветом". По её словам, на СВО в Киеве не зарабатывает только ленивый, даже на яйцах, которые для украинской армии покупались по 17 гривен при реальной стоимости в 8 гривен. А обмундирование для ВСУ шьют строительные компании. Кроме того, полковник Александр Козловский из сил логистики подозревается в краже 170 миллионов гривен.
* — бывшая соцсеть Twitter заблокирована в РФ.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.