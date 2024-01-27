Евродепутат Уоллес обвинил ЕС в нежелании признать коррумпированность Киева

Евродепутат Уоллес: ЕС закрыл глаза на коррупцию на Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в соцсети "Х"* возмутился тем, что ЕC демонстрирует двойные стандарты, оказывая давление на Венгрию, но при этом не замечая тех же проблем в Незалежной, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"ЕС превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах", — заявил парламентарий.

Он напомнил, что Европейский суд аудиторов зафиксировал крайнюю коррумпированность Украины, но в ЕС это проигнорировали.

До этого депутат ГД РФ Ольга Ковитиди подчеркивала, что коррупционные схемы на Украине при Зеленском "расцвели махровым цветом". По её словам, на СВО в Киеве не зарабатывает только ленивый, даже на яйцах, которые для украинской армии покупались по 17 гривен при реальной стоимости в 8 гривен. А обмундирование для ВСУ шьют строительные компании. Кроме того, полковник Александр Козловский из сил логистики подозревается в краже 170 миллионов гривен.

* — бывшая соцсеть Twitter заблокирована в РФ.