МИД Германии заявил, что признает ответственность за блокаду Ленинграда

МИД Германии: ФРГ признает ответственность за блокаду Ленинграда

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

МИД Германии на своём сайте опубликовало сообщение о том, что ФРГ признаёт всю ответственность за преступные действия немецких фашистов во время блокады Ленинграда.

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"ФРГ выступает за то, чтобы хранить память об ужасах военных преступлений, которые были совершенны во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления немецкого вермахта в Ленинграде", — содержится в публикации.

Там подчеркнули, что в знак примирения немцы материально поддерживают больницу в Петербурге, где проходят лечение блокадники. Кроме того, правительством ФРГ организуются встречи молодежи с пережившими ужасы блокады. Однако в ведомстве отметили, что Берлин "продолжит эти меры, невзирая на конфликт на Украине".

С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года немецко-фашистская армия и их союзники блокировали северный город, отрезав его от поставок продовольствия и ликвидировав коммуникационные пути. В течение этого времени Ленинград и его жители страдали от голода, холода и бомбежек. Более миллиона людей погибло в результате блокады от голода, болезней и бомбардировок. Несмотря на это, ленинградцы демонстрировали упорство и мужество, выживая в трудных условиях.