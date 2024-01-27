МИД Германии на своём сайте опубликовало сообщение о том, что ФРГ признаёт всю ответственность за преступные действия немецких фашистов во время блокады Ленинграда.
"ФРГ выступает за то, чтобы хранить память об ужасах военных преступлений, которые были совершенны во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления немецкого вермахта в Ленинграде", — содержится в публикации.
Там подчеркнули, что в знак примирения немцы материально поддерживают больницу в Петербурге, где проходят лечение блокадники. Кроме того, правительством ФРГ организуются встречи молодежи с пережившими ужасы блокады. Однако в ведомстве отметили, что Берлин "продолжит эти меры, невзирая на конфликт на Украине".
С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года немецко-фашистская армия и их союзники блокировали северный город, отрезав его от поставок продовольствия и ликвидировав коммуникационные пути. В течение этого времени Ленинград и его жители страдали от голода, холода и бомбежек. Более миллиона людей погибло в результате блокады от голода, болезней и бомбардировок. Несмотря на это, ленинградцы демонстрировали упорство и мужество, выживая в трудных условиях.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.