Отношения России и Франции в глубоком кризисе

МИД РФ: отношения России и Франции в глубоком кризисе

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Отношения России и Франции находятся в кризисе. Информацию приводят в Министерстве иностранных дел России в ответ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

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"В Париже занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, из уст ее официальных представителей регулярно звучат слова о важности нанесения России "стратегического поражения", — говорится в заявлении МИД России.

Кроме того, в России не верят в то, что новый глава МИД Франции Стефан Сежурне может изменить ход дел вопреки установкам, которые диктует НАТО.

Ранее сообщалось о том, что политолог Ищенко рассказал, где находится главное поле боя России с Западом. Конфронтация и конфликты не закончатся, пока США не почувствуют лично для себя смертельную угрозу.