Шольц призвал работодателей дать украинским беженцам возможность работать в ФРГ

Шольц призвал работодателей найти работу украинским беженцам в Германии

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что работодателям нужно проявить активность в приёме на работу беженцев из Незалежной, так как многие из них являются квалифицированными специалистами. Своими мыслями по этому поводу политик поделился перед съездом 36 крупных немецких компаний, передаёт "ПРАЙМ".

Фото: DPA/ Kay Nietfeld

"Хочу обратиться к вам с конкретным призывом помочь трудоустроить тех выходцев с Украины, которые сейчас живут в ФРГ, потому что это очень важно для их признания среди населения, а также для перспектив украинцев”, — высказался Шольц.

Он добавил, что после начала СВО к Германию переехало более миллиона украинских беженцев, но только 18% из них смогли трудоустроиться. Сославшись на данные опросов, он подчеркнул, что примерно 80% украинских мигрантов относятся к квалифицированным кадрам.

Стоит отметить, что помимо проблем с трудоустройством у выходцев с Украины в Германии есть много других сложностей. Большинство украинских беженцев не говорят по-немецки, что затрудняет доступ к работе, жилью и образованию. Некоторые украинцы сталкиваются с негативным отношением со стороны некоторых граждан Германии, основанным на предрассудках и стереотипах. Получение жилья может быть вызовом из-за высоких цен и недостатка доступного жилья для беженцев. У некоторых украинцев может не быть доступа к медицинской помощи из-за отсутствия страховки или непонимания системы здравоохранения Германии.