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Шольц призвал работодателей дать украинским беженцам возможность работать в ФРГ

Шольц призвал работодателей найти работу украинским беженцам в Германии

1:29
Политика

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что работодателям нужно проявить активность в приёме на работу беженцев из Незалежной, так как многие из них являются квалифицированными специалистами. Своими мыслями по этому поводу политик поделился перед съездом 36 крупных немецких компаний, передаёт "ПРАЙМ".

Шольц призвал работодателей найти работу украинским беженцам в Германии
Фото: DPA/ Kay Nietfeld

"Хочу обратиться к вам с конкретным призывом помочь трудоустроить тех выходцев с Украины, которые сейчас живут в ФРГ, потому что это очень важно для их признания среди населения, а также для перспектив украинцев”, — высказался Шольц.

Он добавил, что после начала СВО к Германию переехало более миллиона украинских беженцев, но только 18% из них смогли трудоустроиться. Сославшись на данные опросов, он подчеркнул, что примерно 80% украинских мигрантов относятся к квалифицированным кадрам.

Стоит отметить, что помимо проблем с трудоустройством у выходцев с Украины в Германии есть много других сложностей. Большинство украинских беженцев не говорят по-немецки, что затрудняет доступ к работе, жилью и образованию. Некоторые украинцы сталкиваются с негативным отношением со стороны некоторых граждан Германии, основанным на предрассудках и стереотипах. Получение жилья может быть вызовом из-за высоких цен и недостатка доступного жилья для беженцев. У некоторых украинцев может не быть доступа к медицинской помощи из-за отсутствия страховки или непонимания системы здравоохранения Германии.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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