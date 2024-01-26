Медведев: образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным

Дмитрий Медведев нашел реальным образование Техасской народной республики

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

В своём Telegram-канале Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался на тему противоречий между федеральной администрацией США и штатом Техас. Он считает, что последствия могут стать очень тяжелыми для Соединённых Штатов.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным", — отметил политик.

Он пояснил, что американская администрация во главе с "немощным" Джо Байденом не способна справиться с миграционным кризисом. А Техас не стал равняться на официальную позицию Белого дома и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва мигрантов.

Он пошутил, что мир с попкорном будет наблюдать, как бездействие федерального центра в миграционном вопросе приведёт к расколу внутри государства вплоть до разрушительного гражданского противостояния. Поддерживая киевских нацистов, Вашингтон показал себя "полным импотентом" в отношении внутренней политики, сделал вывод политик.