Евросоюз напугал внезапный визит Путина в Калининград

На Западе считают, что одним своим решением президент РФ Владимир Путин вызвал в Европе панику. Речь идёт о внезапной поездке российского лидера в Калининград. Об этом сообщает издание Telegraph.
По словам журналистов, такая внезапная поездка напугала страны Евросоюза.
"Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом", — указано в материале.
Как обращают внимание обозреватели, в Евросоюзе продолжают расти опасения, что очагом будущего конфликта может стать анклав. При этом, когда самолёт президента РФ приблизился к Балтийскому морю, истребители, находящиеся у восточного побережья шведского острова Готланд, были переведены в боевую готовность.
Журналисты уверены, что пролетая рядом с Эстонией, огибая Литву и Латвию, Путин насмехался над странами Балтии.
Напомним, что российский лидер прилетел в Калининград в четверг, 25 января. Прежде его секретарь Дмитрий Песков призвал не считать посещение главой государства Калининграда "месседжем" НАТО.
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