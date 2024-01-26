Евросоюз напугал внезапный визит Путина в Калининград

Telegraph: неожиданная поездка Путина в Калининград напугала страны ЕС

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

На Западе считают, что одним своим решением президент РФ Владимир Путин вызвал в Европе панику. Речь идёт о внезапной поездке российского лидера в Калининград. Об этом сообщает издание Telegraph.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

По словам журналистов, такая внезапная поездка напугала страны Евросоюза.

"Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом", — указано в материале.

Как обращают внимание обозреватели, в Евросоюзе продолжают расти опасения, что очагом будущего конфликта может стать анклав. При этом, когда самолёт президента РФ приблизился к Балтийскому морю, истребители, находящиеся у восточного побережья шведского острова Готланд, были переведены в боевую готовность.

Журналисты уверены, что пролетая рядом с Эстонией, огибая Литву и Латвию, Путин насмехался над странами Балтии.

Напомним, что российский лидер прилетел в Калининград в четверг, 25 января. Прежде его секретарь Дмитрий Песков призвал не считать посещение главой государства Калининграда "месседжем" НАТО.