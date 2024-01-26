Суд ООН обязал Тель-Авив принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал председатель суда Джоан Донохью.
Известно, что Претория направила иск против Тель-Авива в декабре. Израиль нарушил конвенцию о геноциде.
В ЮАР заявили, что все действия Израиля носят характер геноцида с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа.
"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", - заявила Донохью.
Ранее в Washington Post сообщили о том, что позиция Трампа приближает победу России. Республиканцы почти согласились подписать соглашение о помощи Украине. Тем не менее, Трамп настоял на обратном.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.