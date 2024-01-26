Израиль примет все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газе

Международный суд ООН: Израиль примет все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газе

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Суд ООН обязал Тель-Авив принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал председатель суда Джоан Донохью.

Фото: Кадр из трансляции.

Известно, что Претория направила иск против Тель-Авива в декабре. Израиль нарушил конвенцию о геноциде.

В ЮАР заявили, что все действия Израиля носят характер геноцида с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа.

"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", - заявила Донохью.

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