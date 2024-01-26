Песков рассказал, к чему приведет отказ Украины от транзита российского газа

Песков проинформировал об изменении логистики в случае отказа Украины от транзита газа из РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал планы Киева отказаться от транзита российского газа в Европу после окончания действующего контракта в 2024 году, передают "Известия".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

"Безусловно, имеются маршруты, связанные с Турцией. Есть альтернативные маршруты... Решение Украины приведет к изменению всех логистических цепочек", — отметил он.

Эксперты уверены, что киевский режим на подписание долгосрочного контракта с Газпромом не может пойти по политическим причинам. Там в принципе не приемлют сейчас каких-либо контрактов с российским руководством. Однако отсутствие долгосрочного контракта на транзит не означает, что поставок российского голубого топлива через Украину не будет. Они могут продолжиться без такого договора. Можно провести на европейских принципах аукционы по бронированию мощностей украинской ГТС сроком на день, месяц, квартал или даже год.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо проинформировал, что достиг во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через территорию Украины в европейские государства.