Столтенберг пообещал выделить 1,2 миллиарда долларов на снаряды для ВСУ

В НАТО пообещали выделить 1,2 миллиарда долларов на снаряды для Украины

Украинской армии все труднее сдерживать российские войска. Ситуация всё хуже с каждым днем, пишут с досадой западные СМИ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

На фоне этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно пообещал отправить в Незалежную снаряды на общую сумму $1,2 млрд, но ВПК государств — членов Североатлантического альянса не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов, передаёт РИА Новости.

Западные издания не скрывают, что отношение украинских снарядов к российским составляет один к десяти, что дает превосходство ВС РФ. ВСУ вынуждены были сократить количество артиллерийских выстрелов на 90% из-за дефицита боеприпасов.

Ранее государства ЕС не сумели реализовать свои планы по поставкам Киеву боеприпасов. Планировалось миллион снарядов за год, но к ноябрю 2023 года выполнили лишь треть.