Столтенберг пообещал выделить 1,2 миллиарда долларов на снаряды для ВСУ

Украинской армии все труднее сдерживать российские войска. Ситуация всё хуже с каждым днем, пишут с досадой западные СМИ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website