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Посол США в Венгрии обвинил Виктора Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО

Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО

1:50
Политика

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в интервью газете Financial Times обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в том, что он продвигает пророссийскую внешнюю политику. Дипломат отметил, что венгерский лидер служит интересам Кремля и наносит ущерб НАТО.

Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО
Фото: flickr.com by European People's Party

По словам американского представителя, политика Орбана построена на "фантастических" предпосылках о "вымышленной венгрофобии" и "воображаемых захватчиках". Помимо этого, Прессман обвинил венгерские СМИ в пророссийской позиции. До этого дипломат высказывался о том, что Венгрия, в отличие от других членов Североатлантического альянса, относится к своему участию в НАТО как к контракту и пренебрегает интересами союзников, укрепляя связи с РФ.

Стоит напомнить, что Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря утверждал, что Орбан — не пророссийский политик, а провенгерский, защищающий интересы своей страны. Остальные же лидеры в ЕС слишком зависят от "старшего брата" в лице США, указал российский президент.

Орбан призывал к снятию санкций с России и поддерживал продолжение экономического сотрудничества между двумя странами. Политик также выступал в поддержку Крыма, объявленного Россией своей территорией в 2014 году, и подчеркнул важность укрепления дружеских отношений с Москвой. Его подход вызывает критику в некоторых западных странах. Однако государственный деятель оправдывает свою позицию тем, что Венгрия должна руководствоваться национальными интересами и строить свою внешнюю политику на базе партнерства с Россией. Стоит отметить, что отношения двух государств имеют исторические корни и отражают взаимозависимость во многих сферах, включая торговлю, энергетику и культурный обмен.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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