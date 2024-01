Херш заявил, что в мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху

Американский журналист Сеймур Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack заявил, что Байден из-за своей агрессивной внешней политики угодил в непопулярную компанию к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньху и Владимиру Зеленскому в то время, как в мировом сообществе растет уважение к российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Фото: flickr.com by Institute for Policy Studies is licensed under Attribution 2.0 Generic