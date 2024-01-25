Херш заявил, что в мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху

Херш: За пределами Запада растёт недовольство Зеленским и уважение к Путину и Си Цзиньпину

Американский журналист Сеймур Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack заявил, что Байден из-за своей агрессивной внешней политики угодил в непопулярную компанию к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньху и Владимиру Зеленскому в то время, как в мировом сообществе растет уважение к российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

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"Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира", — отметил эксперт.

Он назвал "катастрофическим" решение вмешаться в дела Незалежной, а массовое убийство хуситов — признаком "политической паники".

Сеймур Херш знаменит своими расследованиями и журналистскими статьями. Он славится своей независимостью, смелостью и глубокими расследованиями, которые раскрывают правду о самых важных событиях. Его работы вызывают широкие дискуссии и имеют значительное влияние на современную журналистику.