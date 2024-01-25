Полковник Макгрегор обвинил Зеленского в мошенничестве

Полковник Макгрегор: Зеленский пытается подороже продать Украину

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своих соцсетях заявил, что Владимир Зеленский собирается продать свою страну.

Фото: commons.wikimedia.org by BMG-2048 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа", — отметил политик.

Он подчеркнул, что глава киевского режима совершенно не заботится о Незалежной и ее гражданах, а интересы страны даже не являются для него приоритетными.

До этого Макгрегор сообщил о намерении Белого дома разрушить РФ, но, по его заявлению, действия правительства США привели к победе Москвы в противостоянии с Киевом. Сейчас эти слова активно обсуждает мировая общественность.

Отставной полковник армии ВС США Дуглас Макгрегор известен тем, что предрекал Украине в противостоянии с Россией неминуемое поражение. Он выступал за радикальные реформы сухопутных войск США. Но преобразование армии встретило сопротивление генералитета. Его бывшие коллеги считали, что именно свободомыслие подорвало шанс на продвижение полковника по службе.