Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своих соцсетях заявил, что Владимир Зеленский собирается продать свою страну.
"Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа", — отметил политик.
Он подчеркнул, что глава киевского режима совершенно не заботится о Незалежной и ее гражданах, а интересы страны даже не являются для него приоритетными.
До этого Макгрегор сообщил о намерении Белого дома разрушить РФ, но, по его заявлению, действия правительства США привели к победе Москвы в противостоянии с Киевом. Сейчас эти слова активно обсуждает мировая общественность.
Отставной полковник армии ВС США Дуглас Макгрегор известен тем, что предрекал Украине в противостоянии с Россией неминуемое поражение. Он выступал за радикальные реформы сухопутных войск США. Но преобразование армии встретило сопротивление генералитета. Его бывшие коллеги считали, что именно свободомыслие подорвало шанс на продвижение полковника по службе.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.