Сенатор Рэнд Пол обвинил Конгресс США в отказе делать шаги навстречу РФ

Сенатор Рэнд Пол: Конгресс США не делает попыток наладить отношения с РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол уличил Конгресс США в нежелании наладить отношения с Москвой. Об этом он сообщил Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте знаменитого телеведущего.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пол подчеркнул, что у некоторых политиков до сих пор осталось мышление времен Холодной войны. Они не способны понять, что будущее могло бы быть лучше, если бы диалог с Россией был налажен. Парламентарий также назвал потенциальное вступление Украины в НАТО "подлинной провокацией".

"Это значит, что наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины для РФ", — уверен сенатор.

Рэнд Пол является дипломированным офтальмологом, сторонником либертарианства, убежденным республиканцем и христианином. Его политическая биография демонстрирует, что один человек способен изменить очень многое. За годы успешной карьеры конгрессмен не раз доказывал, что не гонится за большинством, а отстаивает свою точку зрения.