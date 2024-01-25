Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол уличил Конгресс США в нежелании наладить отношения с Москвой. Об этом он сообщил Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте знаменитого телеведущего.
Пол подчеркнул, что у некоторых политиков до сих пор осталось мышление времен Холодной войны. Они не способны понять, что будущее могло бы быть лучше, если бы диалог с Россией был налажен. Парламентарий также назвал потенциальное вступление Украины в НАТО "подлинной провокацией".
"Это значит, что наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины для РФ", — уверен сенатор.
Рэнд Пол является дипломированным офтальмологом, сторонником либертарианства, убежденным республиканцем и христианином. Его политическая биография демонстрирует, что один человек способен изменить очень многое. За годы успешной карьеры конгрессмен не раз доказывал, что не гонится за большинством, а отстаивает свою точку зрения.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.