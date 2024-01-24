В Армении предсказали новое расширение НАТО

Политолог Ордуханян допустил очередное расширение НАТО

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

После вступления Швеции в НАТО в альянс могут вступить новые страны-участницы. Политолог Рафаэль Ордуханян в интервью "Ленте.ру" заявил, что к этим странам может относиться Грузия, Украина, Армения. Также он рассказал о пристальном внимании альянса к странам Тихоокеанского региона.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"В принципе, уже все европейские страны являются членами альянса, Австрия только пока держится" — также поделился Ордуханян.

Он отметил, что беспокойство вызывает только статус Армении. Отмечается, что если не юридически, то де-факто страна может сотрудничать с НАТО. Предполагается, что таким образом страна будет противостоять Азербайджану и Турции.

"Сейчас окучивают Тихоокеанский регион, Филиппины, Индонезию, Вьетнам. Может, это будет не НАТО, а какая-то другая организация, но теснейшее сотрудничество уже идет", — заметил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что премьер Венгрии Орбан призвал неуступчивый парламент страны одобрить вступление Швеции в НАТО. В ходе беседы он заверил генсека в том, что венгерский кабмин поддерживает членство Швеции в альянсе. Венгрия остаётся единственным членом Североатлантического альянса, парламент которого не проголосовал по заявке Швеции на вступление в НАТО.