В Польше боятся, что страна станет священной жертвой Третьей мировой войны

Пакула: Польша может сыграть роль священной жертвы Третьей мировой войны

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Польский журналист Мацей Пакула в своей публикации для dziennik-polityczny.com написал, что масштабные военные учения Североатлантического альянса под названием Steadfast Defender 2024 могут спровоцировать начало Третьей мировой.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Военные учения натовцев, названные крупнейшими со времен холодной войны, имеют целью отработку наступательных военных действий на территории стран, расположенных на восточном фланге альянса.

Эксперт указал на заинтересованность американских элит в эскалации украинского конфликта, чтобы сформировать удобные условия для очередной военной агрессии. Он добавил, что уже достигнуто соглашение между Киевом и некоторыми странами, включая Польшу, о депортации украинцев-мужчин призывного возраста. Большинство беженцев мужского пола пытаются уехать их этих государств, чтобы избежать "мясных штурмов".

Провал украинского контрнаступа и катастрофические потери ВСУ требуют срочного пополнения личного состава, который ищут в Незалежной и в Европе. Ещё в январе 2023 года экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак предложил принудительно мобилизовать в специально созданные подразделения ВСУ граждан Украины, находящихся в странах Евросоюза.