Посол Ламбсдорфф: война России и НАТО маловероятна

Вероятность начала военных действий между Россией и НАТО маловероятна. Соответствующее заявление сделал посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0