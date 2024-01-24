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Посол Ламбсдорфф: война России и НАТО маловероятна

В посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО

1:00
Политика » Власть

Вероятность начала военных действий между Россией и НАТО маловероятна. Соответствующее заявление сделал посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI.

В посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО
Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее в Bild, ссылаясь на неподтверждённый секретный документ бундесвера было заявлено, что Германия работает над созданием плана войны между НАТО и Россией. Так, по мнению журналистов Bild, военные действия могут быть развязаны летом 2025 года.

Ламбсдорфф полагает, что данный документ есть у посольства Германии, "иначе бы газета о нем не писала".

Ранее сообщалось о том, что республиканцы США разделились во мнениях по поводу поддержки Украины: сторонники ее продолжения, которые составляют большинство в партии, стремятся к большему влиянию в общественных дебатах, однако продолжающаяся кампания в преддверии президентских выборов и выборов в конгресс затрудняет изменение настроений среди консервативных избирателей.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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