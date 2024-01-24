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Пентагон предупредил, что у ВСУ вскоре закончатся оружие и боеприпасы

Newsweek: Пентагон предупредил, что у ВСУ заканчиваются оружие и боеприпасы

0:47
Политика

Из-за того, что Соединённые Штаты больше не финансируют ВСУ, у Киева заканчиваются боеприпасы, передаёт Newsweek, ссылаясь на заявление помощника главы Пентагона Селесту Уолландер.

Newsweek: Пентагон предупредил, что у ВСУ заканчиваются оружие и боеприпасы
Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look

Об этом она проинформировала на виртуальном заседании контактной группы по вопросам обороны Незалежной. Обычно Пентагон после таких мероприятий объявляет о крупных пакетах помощи киевскому режиму, но в этом случае всё было не так.

До этого республиканцами в Конгрессе был заблокирован пакет Байдена, взамен они потребовали выделить средства на укрепление границы США и ужесточить миграционную политику.

На фоне этого американская элита все чаще получает тревожные сигналы от Минобороны Украины о том, что некоторые воинские части "не имеют необходимых запасов боеприпасов".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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