Из-за того, что Соединённые Штаты больше не финансируют ВСУ, у Киева заканчиваются боеприпасы, передаёт Newsweek, ссылаясь на заявление помощника главы Пентагона Селесту Уолландер.
Об этом она проинформировала на виртуальном заседании контактной группы по вопросам обороны Незалежной. Обычно Пентагон после таких мероприятий объявляет о крупных пакетах помощи киевскому режиму, но в этом случае всё было не так.
До этого республиканцами в Конгрессе был заблокирован пакет Байдена, взамен они потребовали выделить средства на укрепление границы США и ужесточить миграционную политику.
На фоне этого американская элита все чаще получает тревожные сигналы от Минобороны Украины о том, что некоторые воинские части "не имеют необходимых запасов боеприпасов".
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.