Всё изменится: Дугин заявил, что Европа сгинет в революциях

Российский философ Дугин: Европа сгинет в революциях

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский философ Александр Дугин в своём Telegram-канале предрёк, что в 2024 году Запад охватят революции.

Фото: youtube.com by Study Channel dedicated to Prof. Alexander Dugin is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Есть два Запада — глобалистский и обычный. Глобалисты не признают, что существует на свете кто-то, кроме них самих. Поэтому там настаивают, что никакого второго Запада нет. Но он есть. Многополярному миру надо осознать как можно отчётливее существование этого Запада-2", — написал он.

Он напомнил о Саре Вагенкнехт с её партией левых в ФРГ, итальянском философе и писателе Диего Фузаро, французском общественном и политическом деятеле Алене Сорале и других.

Политолог отметил, что в первую очередь эти левые стали врагами глобального капитала, в отличие от псевдолевых ставленников Сороса, пропагандирующих ЛГБТ*, украинский нацизм, геноцид Газы.

Эксперты в РФ считают, что сами по себе протесты в Европе не могут привести к падению проамериканских правительств, но могут стать причиной глобальной трансформации самой политической системы стран Старого Света.

Александр Гельевич Дугин — известный философ, политолог и социолог. Основоположник доктрины неоевразийства. С 2014 года находится под санкциями Евросоюза, а с 2015 года внесён в санкционные списки Австралии, Канады, США, Японии и ряда других стран.

* ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация.