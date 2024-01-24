Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механики объяснили, что полезно управлять автомобилем на высоких оборотах
Ампулы красоты: 3 лучших коллекции для здорового сияния кожи
Диетолог Алдонина назвала абрикосы и грейпфруты самыми низкокалорийными фруктами
Ошибки при тренировке бицепсев
Бритни Спирс отстранили от участия в светском мероприятии после её появления топлесс
Специалисты поделились советами, как правильно спроектировать кухню
Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз
Вкуснейшая рыбка на ужин: готовится с овощами просто мгновенно
Как подобрать удобрения для рассады
Всё изменится: Дугин заявил, что Европа сгинет в революциях

Российский философ Дугин: Европа сгинет в революциях

1:32
Политика

Российский философ Александр Дугин в своём Telegram-канале предрёк, что в 2024 году Запад охватят революции.

Российский философ Дугин: Европа сгинет в революциях
Фото: youtube.com by Study Channel dedicated to Prof. Alexander Dugin is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Есть два Запада — глобалистский и обычный. Глобалисты не признают, что существует на свете кто-то, кроме них самих. Поэтому там настаивают, что никакого второго Запада нет. Но он есть. Многополярному миру надо осознать как можно отчётливее существование этого Запада-2", — написал он.

Он напомнил о Саре Вагенкнехт с её партией левых в ФРГ, итальянском философе и писателе Диего Фузаро, французском общественном и политическом деятеле Алене Сорале и других.

Политолог отметил, что в первую очередь эти левые стали врагами глобального капитала, в отличие от псевдолевых ставленников Сороса, пропагандирующих ЛГБТ*, украинский нацизм, геноцид Газы.

Эксперты в РФ считают, что сами по себе протесты в Европе не могут привести к падению проамериканских правительств, но могут стать причиной глобальной трансформации самой политической системы стран Старого Света.

Александр Гельевич Дугин — известный философ, политолог и социолог. Основоположник доктрины неоевразийства. С 2014 года находится под санкциями Евросоюза, а с 2015 года внесён в санкционные списки Австралии, Канады, США, Японии и ряда других стран.

* ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Ликорис станет изюминкой сада
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Проведите три важные подкормки пионов весной: получите пышные шапки цветов
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Последние материалы
Ампулы красоты: 3 лучших коллекции для здорового сияния кожи
Диетолог Алдонина назвала абрикосы и грейпфруты самыми низкокалорийными фруктами
Ошибки при тренировке бицепсев
Бритни Спирс отстранили от участия в светском мероприятии после её появления топлесс
Специалисты поделились советами, как правильно спроектировать кухню
Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз
Вкуснейшая рыбка на ужин: готовится с овощами просто мгновенно
Как подобрать удобрения для рассады
Как избежать агрессии вашей собаки: почему пьяные могут быть проблемой
Разработчики Gothic, Risen и Elex признали, что столкнулись с трудностями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников