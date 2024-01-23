Раненый российский сержант взял в плен шестерых солдат ВСУ

Боец ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

В Минобороны РФ проинформировали, что российский сержант Денис Шамалюк, невзирая на полученную рану, взял в плен шестерых украинских боевиков.

Фото: Вадим Савицкий

Во время ближнего стрелкового боя Денис занял позицию рядом с подвалом. Во время массированного артиллерийского обстрела боец открыл дверь и попытался укрыться там.

"Я крикнул: "Есть кто? Выходи!” В результате раздался голос: "Не стреляйте! У нас раненый”", — вспомнил боец.

За второй дверью оказалось шесть украинских военнослужащих. Россиянин отдал им приказ сдать оружие. Один из боевиков был ранен, ему своевременно была оказана помощь. Но и наш боец получил ранение. Его отвезли в медицинский батальон.

За достойный поступок Шамалюка наградили орденом Мужества. Стоит отметить, что все больше украинцев отказывается участвовать в "мясных" штурмах, предпочитая сдаваться в плен.

До этого украинский военнослужащий Вадим Жмурко, сдавшийся в плен ВС РФ, назвал это единственным способом выжить на фронте. Он отметил, что командование ВСУ не эвакуирует раненых.