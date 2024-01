Байден с позором перепутал двух министров после слов пресс-секретаря Жан-Пьер о его здоровье

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер проинформировала о крепком ментальном здоровье лидера Соединённых Штатов. Но после этих слов Джо Байден в очередной раз допустил нелепую оплошность, чем опроверг это утверждение, пишет The Daily Mail.

Фото: twitter.com by Office of President Joe Biden is licensed under Executive Office of the President of the United States