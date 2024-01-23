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Байден с позором перепутал двух министров после слов пресс-секретаря Жан-Пьер о его здоровье

DM: Байден перепутал двух министров после слов пресс-секретаря о его здоровье

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер проинформировала о крепком ментальном здоровье лидера Соединённых Штатов. Но после этих слов Джо Байден в очередной раз допустил нелепую оплошность, чем опроверг это утверждение, пишет The Daily Mail.

DM: Байден перепутал двух министров после слов пресс-секретаря о его здоровье
Фото: twitter.com by Office of President Joe Biden is licensed under Executive Office of the President of the United States

81-летний политик спутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения Ксавье Бесерру. Глава США выразил благодарность советнику по гендерной политике Джен Кляйн, после чего обратился к Бесерре, который, как полагал Джо, "сидел рядом с ней". Но это был Майоркас, а Бесерра в это время принимал участие во встрече в формате видеозвонка.

Иронично, но несколько минут до этого пресс-секретарь поддержала Байдена и рассказала о его заслугах на посту главы государства за минувшие три года.

СМИ постоянно информируют, что американский президент что-то учудил. То он здоровается с невидимками, то смешно оговаривается, а то и вовсе закатывает истерики и ругается. Кроме того, он совершенно не дружит с бортовыми трапами, потому что спотыкался на виду у всех минимум два раза. Врачи подозревают у политика деменцию. Но это опровергают данные медицинских исследований, которые Байден регулярно проходит.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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