Константинов: Украина выдумала новый способ выпросить деньги у Запада

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что киевскому режиму не стоит надеяться на новую тактику на линии фронта, передаёт РИА Новости.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Press Service is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository