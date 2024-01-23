Константинов: Украина выдумала новый способ выпросить деньги у Запада

Константинов: в Киеве решили использовать новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что киевскому режиму не стоит надеяться на новую тактику на линии фронта, передаёт РИА Новости.

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До этого в Financial Times была опубликована статья о том, что после неудачного контрнаступа Киев изменил военную стратегию, перейдя к "активной обороне". При этом нового наступления Киева на Западе не ожидают до 2025 года.

"Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы в дальнейшем вымогать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным людям на российской земле. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", — отметил Константинов.

Он добавил, что США и их сателлиты поставили перед киевским режимом цель удержать линию фронта любой ценой. Но у нашей страны имеются все шансы сорвать стратегические замыслы противника на этот год.

Владимир Константинов пришел в политику из бизнеса и проявил себя как грамотный специалист и умелый руководитель. В отличие от многих коллег-депутатов, он не скрывает информацию о личной жизни и увлечениях, что приближает его простым гражданам, которые следят за новостями о работе политика в его профилях в социальных сетях.