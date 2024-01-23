Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что киевскому режиму не стоит надеяться на новую тактику на линии фронта, передаёт РИА Новости.
До этого в Financial Times была опубликована статья о том, что после неудачного контрнаступа Киев изменил военную стратегию, перейдя к "активной обороне". При этом нового наступления Киева на Западе не ожидают до 2025 года.
"Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы в дальнейшем вымогать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным людям на российской земле. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", — отметил Константинов.
Он добавил, что США и их сателлиты поставили перед киевским режимом цель удержать линию фронта любой ценой. Но у нашей страны имеются все шансы сорвать стратегические замыслы противника на этот год.
Владимир Константинов пришел в политику из бизнеса и проявил себя как грамотный специалист и умелый руководитель. В отличие от многих коллег-депутатов, он не скрывает информацию о личной жизни и увлечениях, что приближает его простым гражданам, которые следят за новостями о работе политика в его профилях в социальных сетях.
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