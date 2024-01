Французский наёмник Дрион из харьковского списка публиковал фото с оружием из Украины

Гражданин Франции Алексис Дрион, имя которого включено в перечень наёмников, находящихся в Харькове во время удара ВС РФ по расположению иностранных солдат удачи, на самом деле воевал на Украине и был замечен на фото с оружием, передаёт РИА Новости.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository