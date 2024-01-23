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Французский наёмник Дрион из харьковского списка публиковал фото с оружием из Украины

Гражданина Франции Дриона из харьковского списка заметили на фото с оружием на Украине

1:16
Политика

Гражданин Франции Алексис Дрион, имя которого включено в перечень наёмников, находящихся в Харькове во время удара ВС РФ по расположению иностранных солдат удачи, на самом деле воевал на Украине и был замечен на фото с оружием, передаёт РИА Новости.

Гражданина Франции Дриона из харьковского списка заметили на фото с оружием на Украине
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Последние сообщения от Дриона в запрещённой на территории РФ соцсети опубликованы летом 2023 года. Также журналисты обнаружили самые свежие снимки боевика, сделанные в Незалежной. При этом во Франции отрицают, что их граждане находятся в рядах украинских военных.

На одной из фотографий "солдата удачи" запечатлели с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с четырьмя людьми, лица которых различить нельзя. На фотографиях у француза заметны нашивки флага Украины и запрещённых националистических организаций.

Напомним, французские волонтеры, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, опубликовали неполный перечень ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет, воевавших на стороне ВСУ и угодивших под удар ВС РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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