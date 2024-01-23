Гражданин Франции Алексис Дрион, имя которого включено в перечень наёмников, находящихся в Харькове во время удара ВС РФ по расположению иностранных солдат удачи, на самом деле воевал на Украине и был замечен на фото с оружием, передаёт РИА Новости.
Последние сообщения от Дриона в запрещённой на территории РФ соцсети опубликованы летом 2023 года. Также журналисты обнаружили самые свежие снимки боевика, сделанные в Незалежной. При этом во Франции отрицают, что их граждане находятся в рядах украинских военных.
На одной из фотографий "солдата удачи" запечатлели с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с четырьмя людьми, лица которых различить нельзя. На фотографиях у француза заметны нашивки флага Украины и запрещённых националистических организаций.
Напомним, французские волонтеры, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, опубликовали неполный перечень ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет, воевавших на стороне ВСУ и угодивших под удар ВС РФ.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.