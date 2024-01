"Теперь война неизбежна": Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что РФ не вернет назад Аляску

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США о том, что Кремлю не удастся получить назад Аляску, проданную в XIX веке, пошутил о неизбежности войны в своих соцсетях.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by government.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository