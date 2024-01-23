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"Теперь война неизбежна": Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что РФ не вернет назад Аляску

Медведев решил пошутить над заявлением Госдепа США о том, что Россия не вернет назад Аляску

1:26
Политика

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США о том, что Кремлю не удастся получить назад Аляску, проданную в XIX веке, пошутил о неизбежности войны в своих соцсетях.

Медведев решил пошутить над заявлением Госдепа США о том, что Россия не вернет назад Аляску
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by government.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", — написал политик, добавив в конце смеющийся смайлик.

О том, что наша страна не получит Аляску представитель госдепа заявил накануне, отвечая в ходе брифинга на вопросы журналистов. При этом представитель СМИ выдал, что президент РФ якобы подписал указ, в котором продажа Аляски признана "незаконной". При этом спрашивающий перепутал дату этой сделки: вместо 1867 года он назвал 1983-й.

Русские поселенцы появились на Аляске в середине XVII века. Первыми из русских людей, открывших в 1732 году северо-западные берега Америки, чьи имена стали известны, были моряки судна "Гавриил" под командованием подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева. 30 марта 1867 года был подписан договор между Российской Империей и Соединёнными Штатами о продаже Аляски за 7,2 млн долларов общей площадью 1 518 800 кв. км.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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