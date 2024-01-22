Эксперт Семеновский Эксперт Семеновский: Указ об "исторически населённых украинцами территориях" РФ — пропагандистский жест

Эксперт Семеновский: Указ Киева об "исторически населённых украинцами территориях" РФ — пропагандистский жест

2:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически насёленных украинцами территориях Российской Федерации".

Фото: Openverse by jonworth-eu is licensed under CC BY 2.0

По словам Зеленского, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

Игорь Семеновский, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ в интервью Pravda. Ru рассказал о значении принятого документа.

По словам Семеновского, документ является полным переписыванием истории, а также искажением действительности.

"Называть земли Курской, Воронежской, Белгородской областей можно по-разному: Стародубщина, или еще разными терминами периодами XVI века, но они от этого не прекращают быть российскими территориями. Более того, как бы он не берет в расчет опять же то, какие правители, какие русские императоры, государи, цари основывали города, начиная от Бахмута и заканчивая Одессой, Днепропетровском, Николаевым и многими-многими другими городами. Такой агитаторский пропагандистский жест, которые от бездействия, от безысходности, от бессилия — натягивать струны собственной пропаганды в собственной стране для того, чтобы хоть как-то укрепиться еще в информационном поле за повестку своей власти" — рассказал эксперт.

Также Семеновский отметил деструктивную сторону документа. По его словам, он служит для подкормки националистически настроенной радикальной аудитории, чтобы обозначить хоть видимость антироссийских действий. Лексика документа, заметил эксперт, соответствующая — "принудительная русификация", "порабощенные народы", "российские мифы об Украине" и т. п. — в лоне риторики т. н. финансируемых западными странам НКО по "деколонизации России".

"Исходя из поручений Кабмину и МИДу Украины — это ещё и база для очередного вливания и разворовывания бюджетных средств по данному направлению" — подытожил Семеновский.

Ранее сообщалось о том, что председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Украина может спастись только выбрав путь России. Медведчук заявил, у населения страны нет сил, чтобы самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией. Он также отметил, что Киев привёл государство к тому, что жители "сидят и ждут смерти".