Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство примет меры в связи с ударами по терминалу в Ленобласти. Информацию приводит "Интерфакс".
"Минобороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак", — заявил Песков.
Известно, что 21 января загорелся угольный терминал в Усть-Луге. До возгорания замечена была зафиксирована серия хлопков.
Ранее сообщалось о том, что Кремль впервые высказался о беспорядках в Башкирии. То, что по факту беспорядков возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), не указывает на количество принимавших в них участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.