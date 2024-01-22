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Песков рассказал о мерах, принимаемых Миноброны после атаки терминала в Усть-Луге

Песков: Минобороны принимает меры после атаки на угольный терминал НОВАТЭКа в Ленобласти

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Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство примет меры в связи с ударами по терминалу в Ленобласти. Информацию приводит "Интерфакс".

Песков: Минобороны принимает меры после атаки на угольный терминал НОВАТЭКа в Ленобласти
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Минобороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак", — заявил Песков.

Известно, что 21 января загорелся угольный терминал в Усть-Луге. До возгорания замечена была зафиксирована серия хлопков.

Ранее сообщалось о том, что Кремль впервые высказался о беспорядках в Башкирии. То, что по факту беспорядков возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), не указывает на количество принимавших в них участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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