На Украине рассказали, что может спасти страну

Медведчук: Украину может спасти только выбор в пользу России

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Украина может спастись только выбрав путь России. Соответствующее заявление он сделал в своей статье.

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Медведчук заявил, у населения страны нет сил, чтобы самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией. Он также отметил, что Киев привёл государство к тому, что жители "сидят и ждут смерти".

"Есть ли выход из той тяжёлой ситуации, что сегодня сложилась в стране? А выход простой: Украина должна перестать быть тараном для России, а украинцы — пушечным мясом для Запада", — сказано в статье.

Ранее сообщалось о том, что бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик считает, что конфискация замороженных российских активов и их дальнейшая передача Украине в рамках военной помощи будет "элегантной мерой". При этом он выразил мнение, что также часть средств можно направить развивающимся странам, которые получили ущерб от роста цен на продовольствие и энергоносители.