Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении потеряли всякую надежду на удержание границ, передаёт немецкое издание ZDF. Защитникам киевского режима приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и неспособности отбивать атаки российских военных.
"ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории", — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.
Журналист обратил внимание на то, что за последнее время ВС РФ значительно продвинулись на Купянском направлении.
Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Там сообщили, что в ходе операции противник потерял примерно 55 солдат. На прошлой неделе ведомство проинформировало об освобождении сел Крахмальное в Харьковской области и Веселого в ДНР. Всего под российским контролем в настоящее время находятся 35 населенных пунктов Харьковщины, в которых проживает примерно две тысячи человек.
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