В ФРГ боятся скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории

ZDF: ВСУ бросают территории из-за нехватки боеприпасов

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении потеряли всякую надежду на удержание границ, передаёт немецкое издание ZDF. Защитникам киевского режима приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и неспособности отбивать атаки российских военных.

Фото: dnr-hotline.ru

"ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории", — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Журналист обратил внимание на то, что за последнее время ВС РФ значительно продвинулись на Купянском направлении.

Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Там сообщили, что в ходе операции противник потерял примерно 55 солдат. На прошлой неделе ведомство проинформировало об освобождении сел Крахмальное в Харьковской области и Веселого в ДНР. Всего под российским контролем в настоящее время находятся 35 населенных пунктов Харьковщины, в которых проживает примерно две тысячи человек.