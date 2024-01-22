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ZDF: ВСУ бросают территории из-за нехватки боеприпасов

1:01
Политика

Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении потеряли всякую надежду на удержание границ, передаёт немецкое издание ZDF. Защитникам киевского режима приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и неспособности отбивать атаки российских военных.

ZDF: ВСУ бросают территории из-за нехватки боеприпасов
Фото: dnr-hotline.ru

"ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории", — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Журналист обратил внимание на то, что за последнее время ВС РФ значительно продвинулись на Купянском направлении.

Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Там сообщили, что в ходе операции противник потерял примерно 55 солдат. На прошлой неделе ведомство проинформировало об освобождении сел Крахмальное в Харьковской области и Веселого в ДНР. Всего под российским контролем в настоящее время находятся 35 населенных пунктов Харьковщины, в которых проживает примерно две тысячи человек.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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