В "АдГ" заявили, что приход крайне правых в Германии неизбежен

В Германии заявили о неизбежности прихода крайне правых к власти к 2029 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

В Германии к власти может прийти партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Лидер "АдГ" Алиса Вайдель в разговоре с The Financial Times заявила, что этот процесс неизбежен. Её прогноз — 2029 год.

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Кроме того, она заявила, что в настоящее время рейтинги действующего правительства, возглавляемого Олафом Шольцем, снижаются. Вайдель также подчеркнула, что результаты выборов различных уровней на территории ФРГ дадут возможность "Альтернативе" построить устойчивую коалицию.

Отмечается, что правительство Германии, по словам Вайдель, при "Альтернативе" ужесточит миграционную политику и налоговую реформу.

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