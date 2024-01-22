Дмитрий Песков заявил, что Киев ударами по Донецку продолжает показывать свое звериное лицо

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое "звериное лицо", обстреляв накануне рынок в Донецке.
"Это чудовищный акт терроризма", — подчеркнул он.
Представитель российского лидера отметил, что при ударе украинские террористы использовали "неизбирательное вооружение", из-за чего жертвами стали мирные люди. Он добавил, что это подчеркивает необходимость продолжения специальной военной операции с тем, чтобы оградить россиян от опасности.
Понедельник, 22 января, объявлен в Донецке днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима. В российском МИДе призвали международные структуры и правительства стран мира осудить удар украинских властей, их молчание будет означать одобрение убийств мирного населения, добавили в ведомстве.
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