Дмитрий Песков заявил, что Киев ударами по Донецку продолжает показывать свое звериное лицо

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое "звериное лицо", обстреляв накануне рынок в Донецке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Пресс-служба Президента России is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository