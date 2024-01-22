Дмитрий Песков заявил, что Киев ударами по Донецку продолжает показывать свое звериное лицо

Песков: Киев вновь показал "звериное лицо", обстреляв рынок в Донецке

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое "звериное лицо", обстреляв накануне рынок в Донецке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Пресс-служба Президента России is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Это чудовищный акт терроризма", — подчеркнул он.

Представитель российского лидера отметил, что при ударе украинские террористы использовали "неизбирательное вооружение", из-за чего жертвами стали мирные люди. Он добавил, что это подчеркивает необходимость продолжения специальной военной операции с тем, чтобы оградить россиян от опасности.

Понедельник, 22 января, объявлен в Донецке днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима. В российском МИДе призвали международные структуры и правительства стран мира осудить удар украинских властей, их молчание будет означать одобрение убийств мирного населения, добавили в ведомстве.