В Польше заявили, что слова Подоляка — это бред сумасшедшего и путь к уничтожению Украины

Myśl Polska: заявление Подоляка о переговорах с Кремлем напоминают бред сумасшедшего

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Обозреватель Myśl Polska Адам Смех прокомментировал условия для переговоров между двумя сторонами конфликта на Украине, предложенные советником главы офиса Зеленского Михаилом Подолякой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Office of the President of Ukraine is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима", — высказался журналист.

Он добавил, что настоящая политика киевского режима приведёт к ужасным последствиям для украинцев. Смех призвал жителей Незалежной забыть о своей пассивности и лишить власти безумцев, преступающих закон в своем государстве, пока этого не сделал кто-то другой.

Ранее украинский политик заявил, что Киев начнет переговоры с Москвой в том случае, если армия ВС РФ начнет терпеть поражения.

Михаил Подоляк контролирует информационную политику Офиса президента и консультирует непосредственно Владимира Зеленского. Кроме того, он "готовит" к эфирам в СМИ экспертов, чтобы их слова были скоординированы с содержанием, которые продвигает президент.