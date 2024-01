В Польше заявили, что слова Подоляка — это бред сумасшедшего и путь к уничтожению Украины

Обозреватель Myśl Polska Адам Смех прокомментировал условия для переговоров между двумя сторонами конфликта на Украине, предложенные советником главы офиса Зеленского Михаилом Подолякой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Office of the President of Ukraine is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository