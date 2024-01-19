Французский посол пробыл в здании МИД РФ около 40 минут

Французский посол Пьер Леви покинул здание МИД России без комментариев

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Посол Франции в Москве Пьер Леви в пятницу, 19 января, покинул здание Министерства иностранных дел (МИД) РФ, пробыв там около 40 минут. Как передают журналисты, дипломат не дал СМИ ни одного комментария.

Фото: ambafrance.org

Известно, что в здание российского внешнеполитического ведомства Леви зашёл в 15:00 по московскому времени. Вышел посол оттуда в 15:40.

Напомним, что днём ранее стало известно о том, что Пьера Леви вызвали в МИД РФ после случая в зоне специальной военной операции, когда российские военнослужащие поразили в Харькове пункт временного размещения иностранных наёмников. Причём, как выяснилось, преимущественно это были французские боевики.

17 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об ударе российских войск по Харькову. В результате было ликвидировано более 60 украинских боевиков.