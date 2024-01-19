Посол Франции в Москве Пьер Леви в пятницу, 19 января, покинул здание Министерства иностранных дел (МИД) РФ, пробыв там около 40 минут. Как передают журналисты, дипломат не дал СМИ ни одного комментария.
Известно, что в здание российского внешнеполитического ведомства Леви зашёл в 15:00 по московскому времени. Вышел посол оттуда в 15:40.
Напомним, что днём ранее стало известно о том, что Пьера Леви вызвали в МИД РФ после случая в зоне специальной военной операции, когда российские военнослужащие поразили в Харькове пункт временного размещения иностранных наёмников. Причём, как выяснилось, преимущественно это были французские боевики.
17 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об ударе российских войск по Харькову. В результате было ликвидировано более 60 украинских боевиков.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.