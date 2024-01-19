Песков рассказал о крещенских купаниях Путина

Путин окунулся в прорубь на Крещение

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу.

Фото: Kremlin.ru

"Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", — сказал он.

Вообще-то это личное дело каждого, в том числе и госслужащих, попенял интересующимся представитель Кремля.

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня 19 января, в России в этот день принято окунаться в ледяную воду в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Об участии Путина в крещенских купаниях Кремль сообщает с 2018 года.