Депутаты Государственной думы РФ на ближайшем заседании будут рассматривать обращение к парламенту Франции в связи с наличием "солдат удачи" на Украине. О сложившейся ситуации в своем Telegram-канале проинформировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что в Пятой республике наемничество незаконно, поэтому эта тема является поводом для того, чтобы парламентарии обратились к французским властям с вопросом: в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать за Незалежную. Спикер отметил, что в прошлом во взаимоотношениях наших государств были разные этапы.
"Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сейчас выясняется, что наемники-французы умирают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — задал вопрос Володин.
Вячеслав Володин известен как российский политик и государственный деятель. Он является председателем Государственной Думы Российской Федерации с 2016 года. Ранее Володин занимал должность заместителя председателя правительства Российской Федерации, а также был руководителем администрации Президента России. Вячеслав Володин известен своей поддержкой Кремля и активной ролью в российской политике.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.