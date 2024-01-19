Володин: Госдума направит запрос во Францию по поводу присутствия наемников на Украине

В Госдуме решили потребовать от парламента Франции объяснений из-за наемников на Украине

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутаты Государственной думы РФ на ближайшем заседании будут рассматривать обращение к парламенту Франции в связи с наличием "солдат удачи" на Украине. О сложившейся ситуации в своем Telegram-канале проинформировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: duma.gov.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Политик напомнил, что в Пятой республике наемничество незаконно, поэтому эта тема является поводом для того, чтобы парламентарии обратились к французским властям с вопросом: в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать за Незалежную. Спикер отметил, что в прошлом во взаимоотношениях наших государств были разные этапы.

"Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сейчас выясняется, что наемники-французы умирают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — задал вопрос Володин.

Вячеслав Володин известен как российский политик и государственный деятель. Он является председателем Государственной Думы Российской Федерации с 2016 года. Ранее Володин занимал должность заместителя председателя правительства Российской Федерации, а также был руководителем администрации Президента России. Вячеслав Володин известен своей поддержкой Кремля и активной ролью в российской политике.