Молодой украинец по имени Сергей, который предпочел остаться инкогнито, рассказал NRK о своих страхах и тревогах.
«У украинских уклонистов появилось больше поводов для тревоги. Хотя скандальный законопроект о мобилизации отозван, в стране сложился консенсус об изменении возраста призыва, Тревожно ли мне? Еще бы!" — посетовал на свое положение мужчина.
Он добавил, что психологически ему приходится «очень тяжело». Сергей указал, что всех украинцев беспокоит тот факт, что возраст призыва снизят с 27 до 25 лет. Они делают всё для того, чтобы покинуть Украину и не попасть под мобилизацию, так как понимают, что на фронте им просто не выжить.
С декабря украинские власти рассматривают законопроект, согласно которому, возраст подлежащих мобилизации снизится с 27 до 25 лет, а отсрочку для инвалидов III группы отменят. Президент Владимир Зеленский заявил, что Генштабу ВСУ требуется дополнительно набрать в армию до 500 тысяч человек.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.