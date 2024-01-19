Украинские мужчины сильно напуганы снижением мобилизационного возраста в стране

NRK: уклонисты из Украины боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Молодой украинец по имени Сергей, который предпочел остаться инкогнито, рассказал NRK о своих страхах и тревогах.

Фото: flickr.com by Taras Gren is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

«У украинских уклонистов появилось больше поводов для тревоги. Хотя скандальный законопроект о мобилизации отозван, в стране сложился консенсус об изменении возраста призыва, Тревожно ли мне? Еще бы!" — посетовал на свое положение мужчина.

Он добавил, что психологически ему приходится «очень тяжело». Сергей указал, что всех украинцев беспокоит тот факт, что возраст призыва снизят с 27 до 25 лет. Они делают всё для того, чтобы покинуть Украину и не попасть под мобилизацию, так как понимают, что на фронте им просто не выжить.

С декабря украинские власти рассматривают законопроект, согласно которому, возраст подлежащих мобилизации снизится с 27 до 25 лет, а отсрочку для инвалидов III группы отменят. Президент Владимир Зеленский заявил, что Генштабу ВСУ требуется дополнительно набрать в армию до 500 тысяч человек.