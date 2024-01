Трамп выступил против Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом не поддерживать соглашение с представителями Джо Байдена в правительстве о поддержке Украины. Соответствующее сообщение Трамп разместил в социальной сети Truth Social.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.