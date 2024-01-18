Трамп выступил против Байдена

Трамп призвал республиканцев не поддерживать помощь Украине

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом не поддерживать соглашение с представителями Джо Байдена в правительстве о поддержке Украины. Соответствующее сообщение Трамп разместил в социальной сети Truth Social.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, Трамп заявил, что собирается соблюсти все необходимые условия Республиканской партии для снижения притока мигрантов.

Ранее сообщалось о том, что Трамп рассказал, какие отношения связывают его с Путиным. Своим мнением по этому поводу Трамп поделился со своими единомышленниками после того, как узнал о победе на праймериз республиканцев в штате Айова.