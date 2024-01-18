Трамп выступил против Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом не поддерживать соглашение с представителями Джо Байдена в правительстве о поддержке Украины. Соответствующее сообщение Трамп разместил в социальной сети Truth Social.
Кроме того, Трамп заявил, что собирается соблюсти все необходимые условия Республиканской партии для снижения притока мигрантов.
Ранее сообщалось о том, что Трамп рассказал, какие отношения связывают его с Путиным. Своим мнением по этому поводу Трамп поделился со своими единомышленниками после того, как узнал о победе на праймериз республиканцев в штате Айова.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.