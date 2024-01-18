Работодателям, задержавшим работникам зарплату, придется выплатить еще и проценты

Госдума приняла закон о компенсациях за невыплаченную вовремя зарплату

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому работодателей обяжут в полном объеме и с набежавшими процентами выплачивать работникам задержанную зарплату. Об этом пишет Российская газета.

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Ранее суды признавали право работников только на получение самих выплат заработной платы. При этом не учитывались ни изменение инфляции, ни срок задержки выплаты заработанных денег, ни набежавшие проценты.

Теперь законодатели ориентировались на решение Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, который был вынесен по жалобам работников на утрату дохода из-за задержек зарплат при росте инфляции.

Конституционный суд признал право работников получат процент за каждый день задержки зарплаты.

Согласно пояснительной записке к закону, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и т. п. работодатель теперь обязан выплатить средства с процентами в размере не ниже одной сто пятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.