Работодателям, задержавшим работникам зарплату, придется выплатить еще и проценты

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому работодателей обяжут в полном объеме и с набежавшими процентами выплачивать работникам задержанную зарплату. Об этом пишет Российская газета.

Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0