Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильмы о мошенниках, которые сумели обвести вокруг пальца всех
Солист группы "Звери" Роман Билык вновь приехал в ДНР с концертом
Лавров: Запад многое позволяет Киеву, включая пытки американцев
В России стали доступны предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24
Продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина* за рубежом
Птичий помёт разъест кузов автомобиля, но убирать его надо с осторожностью: вот как
Силовики пришли в офис Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах
В России запустят производство спирта из растительного масла к 2025 году
Девушка Тимати ответила на нападки Волочковой
Работодателям, задержавшим работникам зарплату, придется выплатить еще и проценты

Госдума приняла закон о компенсациях за невыплаченную вовремя зарплату

Политика

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому работодателей обяжут в полном объеме и с набежавшими процентами выплачивать работникам задержанную зарплату. Об этом пишет Российская газета.

Госдума приняла закон о компенсациях за невыплаченную вовремя зарплату
Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее суды признавали право работников только на получение самих выплат заработной платы. При этом не учитывались ни изменение инфляции, ни срок задержки выплаты заработанных денег, ни набежавшие проценты. 

Теперь законодатели ориентировались на решение Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, который был вынесен по жалобам работников на утрату дохода из-за задержек зарплат при росте инфляции.

Конституционный суд признал право работников получат процент за каждый день задержки зарплаты.

Согласно пояснительной записке к закону, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и т. п. работодатель теперь обязан выплатить средства с процентами в размере не ниже одной сто пятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Эта процедура улучшит прорастание семян
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Последние материалы
Продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина* за рубежом
Силовики пришли в офис Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах
Птичий помёт разъест кузов автомобиля, но убирать его надо с осторожностью: вот как
В России запустят производство спирта из растительного масла к 2025 году
Девушка Тимати ответила на нападки Волочковой
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима
Что изменится в Genshin Impact с обновлением 4.4
Лавров призвал не верить Западу, который считает себя умнее всех
Греция решила обложить туристов климатическим налогом
Подпольщик: среди уничтоженных в Харькове были напавшие на Брянскую область кураторы РДК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников