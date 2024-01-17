Путин поручил подготовить предложения о защите репутации педагогов, в том числе в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Совету по правам человека продумать защиту репутации учителей, в том числе и в сети Интернет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Предложения о том, как это осуществить практически, должны поступить до 1 июля этого года.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала главе государства, что сегодня кто угодно может спокойно вылить грязь на любого учителя в соцсети, и от этого педагоги чувствуют свою незащищенность.
В тексте документа, опубликованного на сайте Кремля, говорится:
"Правительству РФ подготовить совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий".
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